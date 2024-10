Ineos Britannia non può nulla: New Zealand superiore come barca ed equipaggio: Kiwi sul 4-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Emitares Team New Zealand marca un altro punto e si porta sul 4-0 nella serie di America’s Cup 2024 contro Ineos Britannia. I detentori del trofeo, in condizioni di vento tra 10 e 12 nodi, confermano anche oggi di avere a disposizione una barca sensazionale e decisamente più veloce rispetto agli avversari. Eppure Ben Ainslie e compagni, a differenza dei giorni scorsi, hanno lottato come hanno potuto nelle battute iniziali, mettendo anche la prua davanti, prima di subire l’inesorabile sorpasso da parte di Taihoro. Nello sport mai dire mai, tuttavia la sensazione è che solo un miracolo potrebbe portare nella Manica la Vecchia Brocca. New Zealand entrava da sinistra nella zona di pre-partenza, Ineos da destra. Al via i Kiwi tagliavano la linea con un leggerissimo vantaggio, con le due barche che procedevano parallele mure a dritta. Oasport.it - Ineos Britannia non può nulla: New Zealand superiore come barca ed equipaggio: Kiwi sul 4-0 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Emitares Team Newmarca un altro punto e si porta sul 4-0 nella serie di America’s Cup 2024 contro. I detentori del trofeo, in condizioni di vento tra 10 e 12 nodi, confermano anche oggi di avere a disposizione unasensazionale e decisamente più veloce rispetto agli avversari. Eppure Ben Ainslie e compagni, a differenza dei giorni scorsi, hanno lottatohanno potuto nelle battute iniziali, mettendo anche la prua davanti, prima di subire l’inesorabile sorpasso da parte di Taihoro. Nello sport mai dire mai, tuttavia la sensazione è che solo un miracolo potrebbe portare nella Manica la Vecchia Brocca. Newentrava da sinistra nella zona di pre-partenza,da destra. Al via itagliavano la linea con un leggerissimo vantaggio, con le due barche che procedevano parallele mure a dritta.

