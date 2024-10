Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio. Due sono minorenni (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'Incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio. Due sono minorenni Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di

