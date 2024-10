Incidente frontale tra un tir e un'auto in tangenziale: l'automobilista è grave (Di lunedì 14 ottobre 2024) PORTOGRUARO (VENEZIA) - Scontro frontale tra Tir e auto sulla tangenziale di Portogruaro: un ferito grave. Oggi pomeriggio, 14 ottobre, verso le 15.15, un grave Incidente ha bloccato la tangenziale Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra un tir e un'auto in tangenziale: l'automobilista è grave Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) PORTOGRUARO (VENEZIA) - Scontrotra Tir esulladi Portogruaro: un ferito. Oggi pomeriggio, 14 ottobre, verso le 15.15, unha bloccato la

Grave incidente sulla tangenziale Ovest di Milano : coinvolti 13 feriti - traffico in tilt - Il sinistro ha coinvolto più veicoli, lasciando sul terreno un bilancio di 13 persone ferite, fortunatamente nessuna in condizioni critiche. Gli automobilisti sono avvisati di prestare attenzione e seguire le istruzioni fornite dagli organi competenti per evitare ulteriori disagi. Traffico paralizzato e indagini in corso L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe ... (Thesocialpost.it)

Catania - terribile incidente sulla tangenziale : tre i feriti - uno è grave - Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, di cui una in condizioni gravi, è ricoverata in codice rosso. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo della zona industriale nord, all’altezza dell’Ikea, direzione Siracusa, dove diverse auto si sono scontrate violentemente per cause ancora da chiarire. (Dayitalianews.com)

Lo schianto in tangenziale : grave 30enne - Sag. Solo lo scorso mese di giugno poco più avanti del tratto teatro dell’incidente del motociclista si era verificato un terribile schianto nel quale avevano perso la vita due giovani eredi di una famiglia di giostrai: Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29 e altri due ragazzi erano rimasti gravemente feriti. (Ilgiorno.it)