Arezzo, 14 ottobre 2024 – Il veronese Viviani vince l'estemporanea di pittura di Lucignano Al secondo posto De Nicolò da Sesto Fiorentino e al terzo Basaglia da Cerea. Grande successo per l'Estemporanea di pittura a Lucignano edizione 2024 Lucignano ha ospitato, durante lo scorso fine settimana, la quinta edizione dell'Estemporanea di pittura, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate, caratterizzate da un clima mite e sereno, hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più suggestivi del borgo, con l'obiettivo di catturare la bellezza del luogo e le sue atmosfere uniche. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Lucignano in collaborazione con l'artista Pasquale Di Fazio e patrocinata dall'Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di pittori provenienti da diverse regioni d'Italia, da nord a sud.

Il veronese Viviani vince l’Estemporanea di pittura di Lucignano - . Lucignano ha ospitato, durante lo scorso fine settimana, la sesta edizione dell'Estemporanea di Pittura, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate, caratterizzate da un clima mite e sereno, hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più. (Arezzonotizie.it)

Lucignano - attesi artisti da tutta Italia per l'estemporanea di pittura - L'estemporanea lucignanese vedrà in azione, in contemporanea, in ogni angolo del borgo, decine di artisti provenienti da tutta Italia: "In questa edizione prevediamo la partecipazione di pittori da Calabria, Sardegna e da tante altre regione d'Italia, rappresentata da nord a sud". Da quel momento in poi ha presentato le sue opere in Europa, Stati Uniti e Asia. (Lanazione.it)