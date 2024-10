Ilnapolista.it - Il ritorno di Kyrgios al tennis: «Punto a un Grande Slam per far tacere la gente»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È possibile che Sinner gli abbia fatto tornare la voglia di giocare. Così Nickha annunciato ufficialmente il suonel circuito. Già a ottobre lo aveva accennato attraverso alcuni post (molto poco) enigmatici. Giocherà sui campi di Abu Dhabi a dicembre. Come riporta l’Equipe, “l’australiano ha annunciato lunedì al programma Code Sports di News Corp che sarebbe tornato per il torneo esibizione della WorldLeague alla fine dell’anno, prima di tentare la fortuna alOpen Australia a gennaio“.non gioca da due anni. È sceso al numero 470 del ranking mondiale. «Torno perché sento qualcosa». Famoso per i suoi scatti d’ira, le imprecazioni e i suoi esaurimenti nervosi nel bel mezzo dei match. Oltre che per la sua classe sopraffina (è stato finalista a Wimbledon).