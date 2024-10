Il Galles continua alla grande con Bellamy mentre l’Italia raggiunge i quarti

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 23:17:18 Ecco quanto riportato poco fa: Ilrimane imbattuto sotto la guida del nuovo allenatore Craigpoiché il rigore di Harry Wilson è stato sufficiente per assicurarsi una vittoria per 1-0 sul Montenegro.è il primo allenatore dela non perdere nelle prime quattro partite e la vittoria a Cardiff è stata meritata. Wilson è stato il protagonista assoluto e quando è stato tagliato da Vladimir Jovovic appena dentro l’area ha preso lui stesso il calcio di rigore per mandare Igor Nikic dparte sbagliata. Wilson è il primo giocatore dela segnare in tre partite consecutive da Gareth Bale a Euro 2016. La Turchia resta con due punti di vantaggio sulnel Gruppo B4 dopo aver vinto 4-2 in Islanda. “Ci sono stati molti cambiamenti e molti giocatori che meritavano sicuramente l’opportunità di giocare”, ha detto