Il focolaio a Fano: tutto è partito nel rione Vallato. Due casi a Pesaro, uno a Tolentino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fano Sono al momento 180 i casi di Dengue censiti nelle Marche, di cui 131 già confermati da diagnosi ufficiale, 41 ritenuti probabili e altri 8 classificati come casi possibili. Ben 177 (il Corriereadriatico.it - Il focolaio a Fano: tutto è partito nel rione Vallato. Due casi a Pesaro, uno a Tolentino Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Sono al momento 180 idi Dengue censiti nelle Marche, di cui 131 già confermati da diagnosi ufficiale, 41 ritenuti probabili e altri 8 classificati comepossibili. Ben 177 (il

Dengue - salgono a 572 i casi in Italia. Scoppia focolaio a Fano - A Fano un focolaio di 105 casi di dengue. 130 nelle marche. La situazione appare sotto controllo. Ma ci si torna ad interrogare su prevenzione e contrasto del virus. Servizio di Federico Plotti The post Dengue, salgono a 572 i casi in Italia. Scoppia focolaio a Fano first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Dengue - l’Unione europea tiene d’occhio Fano. Casi stabili ma arrivano nuove disinfestazioni - Il vicepresidente della commissione “Sanità e Politiche sociali”, Romano Carancini (Pd), ha chiesto con urgenza “l’audizione con l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, i dirigenti e con figure specialistiche”. E ancora la Regione: “Il Servizio di virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche sta studiando le sequenze virali, per determinare la possibile catena di ... (Ilrestodelcarlino.it)