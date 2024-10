Il clima cambia Locatelli Parco dei Colli | Occorre rinegoziare un patto con la natura

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo. Un’estate torrida. Poi nubifragi e alluvioni. Ile Oscar, presidente deldeida 10 anni, offre uno sguardo e un’analisi su quanto è stato fatto dal 1977 – anno di costituzione dei parchi in Lombardia – ad oggi. Quasi un anno fa, il 6 novembre del 2023 in occasione di Bergamo-Brescia capitale della cultura venne firmata la Carta Bergamo-Brescia delle Aree Protette Periurbane. Un punto di arrivo, per certi versi, di certo un punto di partenza. “I parchi sono nati per frenare l’espansione edilizia dopo la Seconda Guerra Mondiale e contrastare la cementificazione esagerata dopo il boom economico – osserva Oscar-. La prima parte della loro esistenza è stata concentrata a fissare dei vincoli di tutela, anche un po’ rigida, dell’ambiente. Oggi ormai siamo passati alla secondo fase allo sviluppo del territorio”.