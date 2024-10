Idf: "Hezbollah spara razzi da zone vicine a basi Unifil" | La diretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riad delle Idf su un centro di comando in un ospedale a Gaza: quattro morti. L'esercito promette un'investigazione sull'attacco con drone di Hezbollah Ilgiornale.it - Idf: "Hezbollah spara razzi da zone vicine a basi Unifil" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riad delle Idf su un centro di comando in un ospedale a Gaza: quattro morti. L'esercito promette un'investigazione sull'attacco con drone di

Hezbollah - 'sparato su truppe Israele - entravano in Libano'++ - "Durante un tentativo di infiltrazione da parte di truppe di fanteria nemica in territorio libanese" vicino al villaggio di Markaba, le forze di Hezbollah hanno sparato loro contro "colpi di artiglieria", mentre hanno lanciato razzi contro soldati nemici in altre zone, compresa quella di Lebbouneh, sempre nel sud del Libano, recita il comunicato dei miliziani filoiraniani libanesi. (Quotidiano.net)

Hezbollah : sparato su truppe Israele - Intanto,è di 4 soldati israeliani morti e 58 feriti il bilancio del raid di Hezbollah con droni contro la base Idf vicino Binyamina, in Israele. "Razzi contro i soldati nemici anche in altre zone,compresa quella di Lebbouneh nel sud del Libano", prosegue il comunicato. . 8. 40 "Durante un tentativo di infiltrazione da parte di truppe di fanteria nemica in territorio libanese" vicino al ... (Televideo.rai.it)

Onu : "Attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra". Israele si giustifica : "Hezbollah ci spara da posizioni vicine a Unifil" - «Gli attacchi di Israele contro l'Unifil» in Libano «potrebbero essere dei crimini di guerra». . "Il personale dell’Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate - ha sottolineato -. . Potrebbero essere un crimine. Gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. (Gazzettadelsud.it)