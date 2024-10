Gqitalia.it - I migliori film di zombie ti aspettano in streaming

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si fa in fretta a diredi, e ancora di più a classificarli frettolosamente come un sottogenere del cinema horror. La definizione non è di certo sbagliata, eppure le pellicole a base di morti viventi rappresentano un genere che merita considerazione. Prima di tutto, perché il suo capostipite, o fondatore, è nientepopodimeno di George A. Romero: con il suo capolavoro La notte dei morti viventi (1968), il maestro Romero ha fatto la storia del cinema, insegnando che si possono trasmettere addirittura messaggi politici attraversoche in precedenza venivano guardati quasi con sufficienza.