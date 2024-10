Hostaria Verona 2024: si è conclusa con ottime aspettative (Di lunedì 14 ottobre 2024) La decima edizione di Hostaria Verona 2024 si è conclusa con un successo straordinario, accogliendo oltre 25.000 visitatori e offrendo più di 400 referenze vinicole. L’evento ha saputo combinare magistralmente Appuntidizelda.it - Hostaria Verona 2024: si è conclusa con ottime aspettative Leggi tutta la notizia su Appuntidizelda.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La decima edizione disi ècon un successo straordinario, accogliendo oltre 25.000 visitatori e offrendo più di 400 referenze vinicole. L’evento ha saputo combinare magistralmente

Sabato di grande affluenza in centro a Verona con la seconda data di Hostaria - Complice il bel tempo di questo weekend, che ha interrotto il maltempo che imperversava nei giorni scorsi, alta è stata l'affluenza nel centro di Verona nella giornata di sabato, dove era in programma la seconda data di Hostaria. Per l'11 di ottobre era in calendario uno degli eventi più... (Veronasera.it)

A Verona taglio del nastro per Hostaria - il festival del vino che festeggia il suo decimo compleanno - Al via la decima edizione di Hostaria. Nell’intima cornice di Cortile Mercato Vecchio, il Festival del Vino di Verona ha alzato il primo calice con un momento celebrativo che ha ripercorso il primo decennio della manifestazione, assegnato menzioni e premi culturali. Insieme, sul palco, i... (Veronasera.it)