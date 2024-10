Grande successo a Padova per la data veneta di “Diego Basso plays Queen” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un successo annunciato quello di ieri sera al Gran Teatro Geox. Dopo i successi di Milano e Messina, il tour italiano “Diego Basso plays Queen” del Maestro Diego Basso, ha fatto tappa venerdì 11 ottobre a Padova per regalare al pubblico oltre due ore di musica dedicate ai brani immortali della Padovaoggi.it - Grande successo a Padova per la data veneta di “Diego Basso plays Queen” Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unannunciato quello di ieri sera al Gran Teatro Geox. Dopo i successi di Milano e Messina, il tour italiano “” del Maestro, ha fatto tappa venerdì 11 ottobre aper regalare al pubblico oltre due ore di musica dedicate ai brani immortali della

Basket femminile - Schio e Campobasso vincono anche nella 3^giornata. Primo successo di Castelnuovo Scrivia - Schio e Campobasso restano a punteggio pieno dopo le rispettive vittorie contro San Martino di Lupari e Villa Franca. Prima successo in Serie A1 per Castelnuovo Scrivia. La squadra piemontese ha vinto un match tiratissimo contro Sesto San Giovanni per 83-82, prima con il canestro del pareggio di Elisa Penna e poi con il libero decisivo a tre secondi dalla fine di Arianna Arado. (Oasport.it)

Basket femminile - esordio vincente per Villafranca in Serie A1. Netto successo per Campobasso su Sassari - Mathias e Frustaci segnano i liberi per il 59-63 con cui Villafranca inizia nel migliore dei modi la stagione in Serie A1! TOP SCORER Battipaglia: Cupido 16, Seka 14, Benson 11 Villafranca: Moriconi e Mathias 16, Ostojic 10 LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-DINAMO SASSARI WOMEN 73-45 La Molisana Magnolia Campobasso non trema alla prima giornata, battendo la Dinamo Sassari col punteggio di 73-45 in ... (Oasport.it)

Basket femminile - esordio vincente per Villafranca contro Battipaglia. Netto successo per Campobasso su Sassari - S. accusa il colpo e limita parzilmente i danni prima dell’intervallo lungo (29-36). Nel quarto conclusivo La Molisana aggiorna costantemente il massimo vantaggio toccando anche il +25 (60-35), con Pastrello che brucia la retina dall’arco per battere un colpo (60-38). S. Prima giornata della Serie A1 di basket femminile 2024 completata da poco, inaugurata con il tradizionale Opening Day che ... (Oasport.it)