Grande Fratello, chiarezza tra Helena e Lorenzo: intervengono le due opinioniste

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ed, il confronto in diretta. Le opinioni delle dueSpolverato edPrestes hanno chiarito in diretta gli ultimi avvenimenti che sono accaduti in Casa tra loro. Dopo la clip, il conduttore Alfonso Signorini ha esordito: “Cosa è successo sotto quelle coperta?”. Il giovane modello ha dichiarato: “C’è sempre stato un rapporto fisico, tra noi dal primo giorno. Io edci siamo riavvicinati insieme abbiamo trovato il momento giusto per parlare, io posso ammettere che non sono stato tanto chiaro, e poi io non l’ho mai abbandonata. Per alcuni giorni ero molto deluso, poi c’è stata un’apertura da parte sua. Io come persona non la voglio perdere. A me lei piace, però sicuramente entrambi abbiamo dei difetti. La vorrei in finale, nel senso di arrivare in finale insieme”.