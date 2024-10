Giuntoli lo toglie a Conte: dal Napoli alla Juve, conferma ufficiale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo a gennaio, la Juventus è attesa tra le protagoniste anche del prossimo calciomercato estivo. Possibile tentativo in casa Napoli I 200 milioni impegnati nello scorso calciomercato estivo non sono stati sufficienti. La Juventus messa a disposizione di Thiago Motta non è completa, in primis manca una vera alternativa a Dusan Vlahovic. Poi il grave infortunio accorso a Gleison Bremer ‘costringe’ Giuntoli a tornare sul mercato per un nuovo difensore in vista della sempre più vicina finestra invernale. Cristiano Giuntoli e Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.itContinua a circolare il nome dell’ex Inter Skriniar, il quale dal ritiro della Slovacchia ha ufficializzato il suo malContento per la situazione che sta vivendo al Paris Saint-Germain. “Non sono certo felice. Mi piacerebbe avere più opportunità, però la squadra è formata dall’allenatore e io rispetto le sue decisioni. Calciomercato.it - Giuntoli lo toglie a Conte: dal Napoli alla Juve, conferma ufficiale Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo a gennaio, lantus è attesa tra le protagoniste anche del prossimo calciomercato estivo. Possibile tentativo in casaI 200 milioni impegnati nello scorso calciomercato estivo non sono stati sufficienti. Lantus messa a disposizione di Thiago Motta non è completa, in primis manca una vera alternativa a Dusan Vlahovic. Poi il grave infortunio accorso a Gleison Bremer ‘costringe’a tornare sul mercato per un nuovo difensore in vista della sempre più vicina finestra invernale. Cristianoe Antonio(LaPresse) – calciomercato.itContinua a circolare il nome dell’ex Inter Skriniar, il quale dal ritiro della Slovacchia ha ufficializzato il suo malnto per la situazione che sta vivendo al Paris Saint-Germain. “Non sono certo felice. Mi piacerebbe avere più opportunità, però la squadra è formata dall’allenatore e io rispetto le sue decisioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Kalulu protagonista : la Juventus pensa al riscatto - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, vuole il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Juventus - riscatto Conçeicao in vista : la cifra e il piano di Giuntoli con il Porto - Ci si aspettava un buon giocatore, promettente, ma in pochi si sarebbe aspettati un tale […]. Importanti novità sul fronte calciomercato Juventus per quanto riguarda il riscatto dell’esterno portoghese Tra i vari Nico Gonzalez, Koopmeiners e compagnia l’acquisto di Francisco Conçeicao nel calciomercato Juventus è stato forse troppo sottovalutato, sia per la formula che per le aspettative. (Calcionews24.com)

Calciomercato - i Friedkin lo cedono alla Juventus : affare in attacco - La Juventus punta Beto, ma occhio anche alla Roma L’attaccante potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. itServe un profilo che sappia lavorare con la squadra, piazzarsi spalle alla porta e far salire i compagni, un riferimento offensivo che ama anche fare sponda ai compagni, non proprio il pezzo forte della casa per il centravanti serbo. (Rompipallone.it)