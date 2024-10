Furti d’auto, i modelli più rubati e i trucchi per proteggersi. Boom in Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo dicono i numeri: in Italia i Furti d’auto non passano mai di moda, anzi, crescono. Solo l’anno scorso si è registrato un +7%, raggiungendo quota 131.679. La fotografia della situazione la fornisce il “Dossier sui Furti di veicoli 2024” elaborato da LoJack Italia, su dati forniti dal Ministero dell’Interno che confermano Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia come le regioni più colpite. Quanto alle auto più rubate, la classifica vede tre Fiat in testa: Panda, 500 e Punto (nonostante quest’ultima non sia più in produzione ormai da 6 anni). Ma nessuno è immune. Come evitare brutte sorprese quindi? Alcuni consigli li hanno forniti gli esperti di Parclick.it, l’app dedicata alla prenotazione dei parcheggi, ripresi dal Corriere. Alcuni sono banali, ma è sempre bene ricordarli. Vediamoli insieme.Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa. Thesocialpost.it - Furti d’auto, i modelli più rubati e i trucchi per proteggersi. Boom in Italia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo dicono i numeri: innon passano mai di moda, anzi, crescono. Solo l’anno scorso si è registrato un +7%, raggiungendo quota 131.679. La fotografia della situazione la fornisce il “Dossier suidi veicoli 2024” elaborato da LoJack, su dati forniti dal Ministero dell’Interno che confermano Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia come le regioni più colpite. Quanto alle auto più rubate, la classifica vede tre Fiat in testa: Panda, 500 e Punto (nonostante quest’ultima non sia più in produzione ormai da 6 anni). Ma nessuno è immune. Come evitare brutte sorprese quindi? Alcuni consigli li hanno forniti gli esperti di Parclick.it, l’app dedicata alla prenotazione dei parcheggi, ripresi dal Corriere. Alcuni sono banali, ma è sempre bene ricordarli. Vediamoli insieme.Leggi anche: Stangata per chi ha ristrutturato casa.

