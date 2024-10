Iltempo.it - Farmaceutica: Presutti (LEO Pharma), ‘ogni giorno impegnati su cure per malattie pelle'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - “Siamo quotidianamentenella ricerca di nuove molecole perdermatologiche. Il nostro farmaco biologico, il tralokinumab, già indicato per pazienti adulti affetti da dermatite atopica severa”, ha “recentemente ottenuto da parte dell'Aifa”, l'Agenzia del farmaco italiana, “l'approvazione alla rimborsabilità anche per i pazienti adolescenti, nella fascia di età 12-17 anni. Si tratta di un'indicazione molto importante che va a colmare un bisogno insoddisfatto in questa categoria di pazienti ed è in linea con la nostra mission aziendale, che è quella di portare sempreinnovative ai pazienti affetti da patologie dermatologiche In questi pazienti, la patologia può avere impatti significativi non solo dal punto di vista psicofisico, ma anche sociale, con conseguenze su relazioni, sonno e qualità della vita.