Eros Ramazzotti, lo sfogo dell’ex: “Sono stati mesi di grande dolore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle ultime ore, a confermare gli ultimi rumor sulla presunta crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è stata proprio quest’ultima. La donna, attraverso un lungo sfogo sulle sue IG Stories, ha confermato la fine della sua relazione con il noto cantante. “Sono stati mesi di grande dolore” – Da settimane si vociferava di una possibile L'articolo Eros Ramazzotti, lo sfogo dell’ex: “Sono stati mesi di grande dolore” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle ultime ore, a confermare gli ultimi rumor sulla presunta crisi trae Dalila Gelsomino è stata proprio quest’ultima. La donna, attraverso un lungosulle sue IG Stories, ha confermato la fine della sua relazione con il noto cantante. “di” – Da settimane si vociferava di una possibile L'articolo, lo: “di

Dalila Gelsomino : “Con Eros Ramazzotti storia finita. Non eravamo più felici” - Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti si sono lasciati. Ma adesso è lei che vuole dire la sua sulla fine della […] Continua a leggere Dalila Gelsomino: “Con Eros Ramazzotti storia finita. Non eravamo più felici” su Perizona.it . (Perizona.it)

Eros Ramazzotti - l’ex fidanzata Dalila Gelsomino rompe il silenzio : “Sono stati mesi di grande dolore” - Sull’esposizione mediatica, invece, la donna afferma: “Nessuno ti avvisa di come ci si sente ad essere sulla bocca di tutti, posso confermare che ci si sente male. La vita reale è fatta di realtà, non di idee e stereotipi, torniamo coi piedi sul pianeta terra”. “Ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare” scrive ancora Dalila, che poi aggiunge: “Non sono ... (Tpi.it)

Eros Ramazzotti e Delia si sono lasciati - lei svela altarini : «Ero infelice» - Il cantante rimarrà per lei una persona che ha avuto un'enorme importanza nella sua vita, pertanto, non si recrimina assolutamente nulla. Il loro allontanamento è stato l'epilogo di un lungo periodo di sofferenze e di mancanze. A tal riguardo, Delia ha chiarito di non avere intenzione di rilasciare alcuna intervista, quindi, chi ci sta provando farebbe bene a mettersi l'anima in pace. (Tvpertutti.it)