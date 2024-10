Dopo il caso Puff Daddy, ecco i racconti delle violenze di Kanye West: la storia di Lauren Pisciotta, drogata, violentata e offerta agli amici (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia per violenza sessuale da parte dell’ex assistente Kanye West in realtà l’ha ricevuta ben prima che scoppiasse lo scandalo Puff Daddy, il cosiddetto #metoo della musica, ma non si può dire che i due fatti non siano in qualche modo collegati. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti la violenza sessuale della quale si sarebbe reso protagonista Ye (così legalmente ha cambiato il suo nome Kanye West dall’ottobre del 2021) sarebbe avvenuta proprio ad un party di Sean Combs (così all’anagrafe Puff Daddy, per gli amici Diddy) organizzato durante una sessione di registrazioni nel suo studio di Santa Monica. In realtà ai tempi della violenza Lauren Pisciotta, questo il nome dell’ex assistente, non lavorava ancora per Ye ma era semplicemente una creator su OnlyFans che accompagnava alla festa un musicista. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) La denuncia per violenza sessuale da parte dell’ex assistentein realtà l’ha ricevuta ben prima che scoppiasse lo scandalo, il cosiddetto #metoo della musica, ma non si può dire che i due fatti non siano in qualche modo collegati. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti la violenza sessuale della quale si sarebbe reso protagonista Ye (così legalmente ha cambiato il suo nomedall’ottobre del 2021) sarebbe avvenuta proprio ad un party di Sean Combs (così all’anagrafe, per gliDiddy) organizzato durante una sessione di registrazioni nel suo studio di Santa Monica. In realtà ai tempi della violenza, questo il nome dell’ex assistente, non lavorava ancora per Ye ma era semplicemente una creator su OnlyFans che accompagnava alla festa un musicista.

Kanye West nell’occhio del ciclone - nuove accuse di violenze dall’ex assistente Lauren Pisciotta : “Tutto è successo durante una festa di Puff Daddy” - “Ho bevuto, improvvisamente ho iniziato a sentirmi disorientata… – si legge nelle carte – e ho iniziato a scivolare in uno stato alterato e altamente compromesso. Il giorno dopo mi sono risvegliata in uno stato di profondo imbarazzo e vergogna. Nel carteggio della denuncia ci sono anche le dichiarazioni iniziali di giugno, incluse nella versione aggiornata della causa, che sostengono che West ... (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Puff Daddy - il «mese da incubo» di Justin Bieber e le nuove rivelazioni che tirano in ballo Kanye West - Mentre dentro l’aula di tribunale Sean Combs, conosciuto come Puff Daddy e Diddy per gli amici, ieri ha cominciato la sua battaglia legale, fuori continuano a fioccare storie, a circolare leggende e sciogliersi nodi. Tra l’altro, tirato in ballo da questa denuncia, l’ex responsabile della sicurezza di Diddy ha affermato di non aver mai incontrato Thalia Graves e che al momento della presunta ... (Open.online)

Jay-Z e Beyoncé furiosi perché paragonati a Puff Daddy. Gli avvocati contro Piers Morgan : “Si scusi per le sue dichiarazioni - rimuova il video o finirà in tribunale” - Nel marasma delle indiscrezioni trapelate in questi giorni riguardo a Puff Daddy, che dovrà affrontare il 5 maggio 2025 il processo per le accuse di abusi, frodi e feste piene di alcol e droghe con il coinvolgimento di numerosi vip, da settimane si sussurrano i nomi di Jay-Z e Beyoncé. “La Jaguar, inaspettatamente, ha fatto diverse accuse gravi su Jay-Z e Beyoncé – ha dichiarato Piers Morgan – ... (Ilfattoquotidiano.it)