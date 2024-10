Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo di carcere per Ubaldo Manuali (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ubaldo Manuali va condannato a dieci anni e mezzo di carcere". Requisitoria del pubblico ministero nel processo contro il netturbino 59enne di Riano (Roma), accusato di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti su tre Donne che si sono Viterbotoday.it - Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo di carcere per Ubaldo Manuali Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "va condannato a diecidi". Requisitoria del pubblico ministero nel processo contro il netturbino 59enne di Riano (Roma), accusato di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti su treche si sono

A tavola insieme mezzo secolo dopo la maturità : la 5C si ritrova dopo 52 anni - Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “E’. “E’ stata una giornata molto divertente ed e come se ci fossimo lasciati il giorno prima” hanno commentato i compagni di classe. . La 5C dell’istituto Vincenzo Monti si ritrova dopo 52 anni. . Con un pensiero agli assenti e anche chi non c’è più. (Ferraratoday.it)

Il trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo - le motivazioni della sentenza : «Ha sparato contro uomini in fuga» - L’artista, quindi, utilizzò la pistola «con la finalità di offendere poiché ha sparato contro uomini in fuga e ad altezza d’uomo». Per questo, secondo la difesa, avrebbe sparato con lo scopo di difendersi. Il rinvenimento di due machete nella sua auto durante la perquisizione eseguita al momento dell’arresto lo scorso ottobre, inoltre, dimostra per i magistrati «l’atteggiamento aggressivo e ... (Open.online)

Shiva condannato a 6 anni e mezzo - le motivazioni dei giudici : “Ha sparato ad altezza d’uomo contro persone in fuga” - . Nell’ottobre del 2023 il trapper Shiva fu arrestato per aver sparato contro due membri della crew del trapper Rondodasosa e lo scorso 10 luglio fu condannato a 6 anni e mezzo di carcere. Ora sono state pubblicate le motivazioni della sentenza, secondo le quali il trapper, alias Andrea Arrigoni, “è inserito a pieno titolo in un contesto culturale che si nutre di aggressioni reciproche”. (Dayitalianews.com)