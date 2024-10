Ilnapolista.it - Davydenko vede Federer e dice: “Eccolo lo str… che mi ha rovinato la vita”

(Di lunedì 14 ottobre 2024): “lo str mi hala” Rogerera tra il pubblico che ha seguito l’Atp di Shanghai vinto da Jannik Sinner in finale su Novak Djokovic. L’ex re del tennis mondiale ha assistito dalla tribuna al match in cui ha trionfato il campione azzurro e la sua presenza è stata notata anche da Nikolay, classe 1981 come, è stato numero 3 al mondo – parliamo di un giocatore solidissimo – ma gli è mancato l’acuto della vittoria in uno Slam: il russo si è fermato quattro volte nei quarti di finale, due al Roland Garros e due allo US Open. Ebbene, in tre di queste circostanze a negargli il sogno della finale è stato sempre lo svizzero (Parigi 2007, New York 2006 e 2007), peraltro vincendo 9 set a zero.