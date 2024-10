Dadati (Lariofiere) “Con Regione Lombardia sale il livello di Young” (Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Young è il salone dell’orientamento scolastico. Va dalle medie alle superiori, dalle superiori all’università, e poi verso il mondo del lavoro. È un salone che raccoglie oltre 25mila partecipanti e visitatori a ogni edizione. Ha 186 espositori tra enti formatori, scuole, aziende e università, tutte quelle della Lombardia. Regione Lombardia entra in Young e ci permette di innalzare ulteriormente il livello dell’offerta di formazione e di orientamento”. Così il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, in occasione della presentazione di “Young – Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso dalla Fondazione Lariofiere e dalla Camera di Commercio Como-Lecco. “Affrontiamo un momento complesso di scelta, che parte addirittura in quarta superiore. È il momento in cui si inizia a scegliere. Unlimitednews.it - Dadati (Lariofiere) “Con Regione Lombardia sale il livello di Young” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “è il salone dell’orientamento scolastico. Va dalle medie alle superiori, dalle superiori all’università, e poi verso il mondo del lavoro. È un salone che raccoglie oltre 25mila partecipanti e visitatori a ogni edizione. Ha 186 espositori tra enti formatori, scuole, aziende e università, tutte quelle dellaentra ine ci permette di innalzare ulteriormente ildell’offerta di formazione e di orientamento”. Così il presidente di, Fabio, in occasione della presentazione di “– Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso dalla Fondazionee dalla Camera di Commercio Como-Lecco. “Affrontiamo un momento complesso di scelta, che parte addirittura in quarta superiore. È il momento in cui si inizia a scegliere.

