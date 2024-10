Dacia Maraini: «Coltivare la memoria oggi è un atto di resistenza» (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione della presentazione a Roma del suo ultimo romanzo Vita mia (Rizzoli) la scrittrice ha ricordato i momenti vissuti in prigionia insieme alla sua famiglia, quando si stupiva ogni sera di essere ancora viva Vanityfair.it - Dacia Maraini: «Coltivare la memoria oggi è un atto di resistenza» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione della presentazione a Roma del suo ultimo romanzo Vita mia (Rizzoli) la scrittrice ha ricordato i momenti vissuti in prigionia insieme alla sua famiglia, quando si stupiva ogni sera di essere ancora viva

Dacia Maraini - il nuovo libro Vita Mia racconta la sua prigionia in Giappone - A introdurre l’incontro e commentare l’opera letteraria l’intellettuale Daniele Radini Tedeschi il quale ha dichiarato: “L’insegnamento del libro, a parer mio, è che l’innocenza, oggi come ieri, è sempre in pericolo. Courtesy of Press OfficeDacia Maraini in Vita Mia, il valore della libertà Vita mia è il racconto di una parentesi biografica dell’autrice: è il 1943, Dacia Maraini ha sette ... (Velvetmag.it)

Con il suo nuovo libro Il Dio dei nostri padri - Aldo Cazzullo ci accompagna nella lettura del testo che ha ispirato nei secoli il meglio e il peggio dell'umanità. La recensione di Dacia Maraini - La sua fede non desiste mai: «Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d’oro», è il suo giudizio. Naomi che perde il marito e si trova sola con due nuore vedove di cui una, Rut, rifiuta di lasciarla sola e la accompagna fino a Betlemme dove la aiuterà a rifarsi una vita è una rara storia di solidarietà femminile. (Iodonna.it)

L’impegno del Centro contro le dipendenze. Dacia Maraini in visita - Si è conclusa la visita di Dacia Maraini (nella foto) al centro antidroga Villa Maraini-CRI, dove la scrittrice è arrivata anche per approfondire le tematiche dell’alternativa al carcere, dato che un terzo della popolazione carceraria mondiale ha dipendenza patologica da sostanze. "Oggi un doppio piacere: aver ricevuto Dacia Maraini illustre scrittrice, ma anche persona imparentata con la ... (Quotidiano.net)