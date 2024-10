Notizie.com - Chi è Vem Miller, il 49enne che si è finto giornalista ed è accusato di voler uccidere Trump

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo di 49 anni, Vem, è stato arrestato e rilasciato su cauzione. Si èe ha tentato di infiltrarsi al comizio di. Un uomo è finito in manette nella Contea di Riverside, in California, per possesso illegale di fucile e pistola carica. Ha tentato di infiltrarsi durante un comizio di Donaldnell’area desertica di Coachella fingendosie di aver accesso all’area Vip. Chi è Vem, l’uomodi aver tentato di(Ansa Foto) – notizie.comIl suo nome è Vem, ha 49 anni ed è originario di Las Vegas. È stato acciuffato mentre si avvicinava a bordo della sua auto al luogo dovestava per tenere il comizio elettorale.