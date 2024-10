Capo peacekeeping Onu, Unifil restera' nelle sue posizioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Gli incidenti in Libano devono finire". E' il monito lanciato dal Capo delle operazioni di pace dell'Onu Jean-Pierre Lacroix in una intervista all'ANSA, dove ribadisce che i caschi blu della missione Unifil "resteranno nelle loro posizioni". Quotidiano.net - Capo peacekeeping Onu, Unifil restera' nelle sue posizioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Gli incidenti in Libano devono finire". E' il monito lanciato daldelle operazioni di pace dell'Onu Jean-Pierre Lacroix in una intervista all'ANSA, dove ribadisce che i caschi blu della missionennoloro".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Idf : “Ucciso capo Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah” in Cisgiordania - Tajani : “Vogliamo scuse da Israele per attacco Unifil” - Quest'ultimo sarebbe morto nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. Antonio Tajani in merito l'attacco in Libano, ha affe . L'esercito israeliano ha dichiarato di aver “ucciso Mohammad Abdullah, comandante supremo della Jihad islamica palestinese”. (Ilgiornaleditalia.it)

Raid in Cirgiordania - Idf : “Ucciso Abdullah - capo della Jihad Islamica”. Tajani sull’attacco Unifil : “Israele si scusi” - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in Cisgiordania il 20enne Mohammed Iyad Abdullah, ritenuto “capo della Jihad Islamica”. Immediata la reazione italiana. Anche l’Europa condanna il raid. Roma, 11 ottobre 2024 - Durissime le reazioni internazionali dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu Unifil nel sud del Libano. (Quotidiano.net)