Berrettini-Stricker in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Dominicnel secondo turno del torneo ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale svedese. Primo confronto in carriera tra i due giocatori, che vanno a caccia dei quarti di finale in Scandinavia. Il tennista azzurro ha debuttato con una convincente vittoria ai danni del connazionale Darderi e scenderà in campo con i favori del pronostico, consapevole che in caso di vittoria tornerebbe virtualmente in top 40. Guai però a sottovalutare l’elvetico, appena alla seconda vittoria in una stagione travagliata per via degli infortuni ma molto pericoloso in queste condizioni di gioco.