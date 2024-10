Berrettini-Darderi oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) oggi, lunedì 14 ottobre, assisteremo a un derby italiano nel primo turno del torneo ATP250 di Stoccolma (Svezia). Sul veloce indoor scandinavo, Matteo Berrettini e Luciano Darderi si confronteranno, mettendo nel mirino l’accesso al prossimo round per dar seguito all’avventura nell’evento in questione. Un confronto che non ha precedenti. I due, infatti, mai si sono affrontati nel massimo circuito internazionale e sarà un incrocio di stili molto interessante. Entrambi hanno nella combinazione servizio-dritto un punto di forza, anche se quella di Berrettini dovrebbe essere più efficace nel contesto descritto. La potenza dei due fondamentali del romano dovrebbe garantire maggiori chance di vittoria. Inoltre, Darderi non sta vivendo un grande momento di forma, giunto a questa parte della stagione con la spia della riserva accesa, dopo aver giocato non poco in precedenza. Oasport.it - Berrettini-Darderi oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), lunedì 14 ottobre, assisteremo a un derby italiano nel primo turno del torneo ATP250 di(Svezia). Sul veloce indoor scandinavo, Matteoe Lucianosi confronteranno, mettendo nel mirino l’accesso al prossimo round per dar seguito all’avventura nell’evento in questione. Un confronto che non ha precedenti. I due, infatti, mai si sono affrontati nel massimo circuito internazionale e sarà un incrocio di stili molto interessante. Entrambi hanno nella combinazione servizio-dritto un punto di forza, anche se quella didovrebbe essere più efficace nel contesto descritto. La potenza dei due fondamentali del romano dovrebbe garantire maggiori chance di vittoria. Inoltre,non sta vivendo un grande momento di forma, giunto a questa parte della stagione con la spia della riserva accesa, dopo aver giocato non poco in precedenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A che ora Berrettini-Darderi - ATP Stoccolma 2024 : programma - tv - streaming - Domani, in occasione del primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma 2024, andrà in scena il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport. (Oasport.it)

Pronostico e quote Luciano Darderi – Matteo Berrettini - ATP Stoccolma 14-10-2024 - Luciano Darderi non ha praticamente mai giocato al coperto e sul veloce, mentre Matteo Berrettini ha sicuramente più esperienza anche se non vince un torneo indoor dal Challenger di Bergamo 2018. Di recente comunque lo abbiamo visto a suo agio in Davis e comunque non ci vuole un genio per capire che il suo gioco […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

ATP Stoccolma - Berrettini rientra nel derby con Darderi - Rublev comanda il seeding - Un altro italiano sarà presente, ossia Lorenzo Sonego che incrocerà un qualificato al primo turno per poi trovare Casper Ruud al secondo turno. Da domani saranno in programma tre ATP 250: Almaty in Kazakistan, Anversa in Belgio e Stoccolma in Svezia. Fortunatamente è stato scongiurato il pericolo di un problema fisico serio agli addominali: l’azzurro si era infatti ritirato dopo il primo set del ... (Oasport.it)