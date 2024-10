Arresti ultras, carte dell’indagine arrivate in Commissione Antimafia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono arrivati in Commissione Antimafia gli atti della Procura di Milano relativi all’inchiesta sulle infiltrazioni criminali nel mondo degli ultras delle curve di Inter e Milan. La Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, aveva avanzato la richiesta degli atti in coincidenza con l’esplosione della vicenda che ad inizio ottobre portò a 19 Arresti, decapitando le tifoserie organizzate di entrambe le società milanesi. Lapresse.it - Arresti ultras, carte dell’indagine arrivate in Commissione Antimafia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono arrivati ingli atti della Procura di Milano relativi all’inchiesta sulle infiltrazioni criminali nel mondo deglidelle curve di Inter e Milan. La, presieduta da Chiara Colosimo, aveva avanzato la richiesta degli atti in coincidenza con l’esplosione della vicenda che ad inizio ottobre portò a 19, decapitando le tifoserie organizzate di entrambe le società milanesi.

