Age verification e siti per adulti: cosa succede ora a social e a strumenti di AI? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le linee guida pubblicate da Agcom relativamente al sistema di verifica dell’età per i siti per adulti rispondevano a una specifica urgenza. Quella, cioè, del decreto Caivano: all’articolo 13-bis del provvedimento legislativo con cui si cercava di contrastare il fenomeno del disagio giovanile, infatti, si chiedeva all’Autorità garante della privacy di intervenire entro 60 giorni con l’adozione di linee guida per mettere nelle condizioni il legislatore di poter rendere esecutivo il suo divieto di utilizzo, da parte dei minori, dei siti porno. Per questo motivo, si è pensato di avviare una consultazione con 13 soggetti e di sottoporre al vaglio della Commissione Europea le linee guida risultanti da questa consultazione. Giornalettismo.com - Age verification e siti per adulti: cosa succede ora a social e a strumenti di AI? Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le linee guida pubblicate da Agcom relativamente al sistema di verifica dell’età per iperrispondevano a una specifica urgenza. Quella, cioè, del decreto Caivano: all’articolo 13-bis del provvedimento legislativo con cui si cercava di contrastare il fenomeno del disagio giovanile, infatti, si chiedeva all’Autorità garante della privacy di intervenire entro 60 giorni con l’adozione di linee guida per mettere nelle condizioni il legislatore di poter rendere esecutivo il suo divieto di utilizzo, da parte dei minori, deiporno. Per questo motivo, si è pensato di avviare una consultazione con 13 soggetti e di sottoporre al vaglio della Commissione Europea le linee guida risultanti da questa consultazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’utente avrà privacy nella navigazione con la richiesta di verifica dell’età sui siti per adulti? - In pratica, tuttavia, tutto questo risulta essere molto complesso. Quando si tratta di accesso a siti per adulti da browser (e non da app per le quali, invece, si richiede a prescindere – ad esempio – una registrazione, con cessione di alcuni dei propri dati), Agcom evidenzia come il gestore del sistema di “age verification” non dovrebbe essere a conoscenza dell’utilizzo che l’utente farà del ... (Giornalettismo.com)

Cosa dicono le linee guida Agcom per l’accesso ai siti per adulti dal 2025 - Ovviamente, l’ipotesi Spid riguarderebbe proprio questa seconda fattispecie. Inoltre, per offrire garanzie sull’anonimizzazione del sistema di sicurezza utilizzato, il soggetto deve essere certificato da un’apposita Autorità. 159 (il cosiddetto decreto Caivano) punta a contenere il disagio giovanile. (Giornalettismo.com)

Ma davvero servirà lo spid per navigare sui siti per adulti? - . Ma non è escluso che, successivamente a questa previsione e visto l’ampio dibattito sul tema, si possa iniziare a guardare ai sistemi di age verification previsti da Agcom anche per le piattaforme social che, al momento, cercano di rispettare questo principio attraverso strumenti interni, autogestiti e – in ogni caso – controllati in autonomia. (Giornalettismo.com)