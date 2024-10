Tragedia davanti al cinema | 15enne travolto mentre attraversava la strada da un’auto guidata da un 71enne E’ morto sul colpo E’ successo a Guidonia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Unale che ha sconvolto un’intera comunità, quella diMontecelio, sabato sera. Un giovane di soli 15 anni è stato investito e uccisolanei pressi delThe Space. L’Incidente Fatale in Via Roma Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 20 di sabato 12 ottobre, quando un ragazzo di 15 anni è statoda una Dacia Sanderoda un uomo di 71 anni. L’impatto si è verificato in via Roma, all’altezza del notoThe Space, lasciando il giovane senza scampo. Le prime ricostruzioni indicano che il ragazzo stava attraversando laprobabilmente sulle strisce pedonali. I Tentativi di Soccorso Dopo l’investimento, l’automobilista, che viaggiava insieme alla moglie e alle sue due nipotine, si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane.