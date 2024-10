Tra il Lecce e Gonzalez è sempre una questione di cuore: invitato allo stadio (Di domenica 13 ottobre 2024) Lecce – Con ogni probabilità domenica prossima Joan Gonzalez sarà allo stadio per assistere alla gara tra Lecce e Fiorentina. Il 22enne catalano è stato invitato dal presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, a ricevere l’abbraccio ideale dei tifosi del Via del Mare. Un gesto di Lecceprima.it - Tra il Lecce e Gonzalez è sempre una questione di cuore: invitato allo stadio Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024)– Con ogni probabilità domenica prossima Joansaràper assistere alla gara trae Fiorentina. Il 22enne catalano è statodal presidente del club girosso, Saverio Sticchi Damiani, a ricevere l’abbraccio ideale dei tifosi del Via del Mare. Un gesto di

Lecce - Joan Gonzalez torna al via del mare dopo i problemi cardiaci - Joan Gonzalez. Il calciatore è fuori rosa da luglio quando lo staff medico scoprì una patologia cardiaca che gli […]. centrocampista spagnolo del Lecce, tornerà al Via del Mare dopo che i problemi cardiaci gli hanno impedito di ottenere l’idoneità Joan Gonzalez tornerà al Via del Mare per il prossimo impegno del Lecce contro la Fiorentina. (Calcionews24.com)

Rivoluzione (a sorpresa) per la Dea. Lookman - niente Lecce : c’è il Psg. Samardzic ok. E ora Nico Gonzalez - Ma ora rischia di perdere anche Lookman, oltre a Koopmeiners. Sull’eroe di Dublino da ieri sarebbe piombato il ricchissimo Psg che ha perso per almeno tre mesi Gonzalo Ramos (frattura della caviglia). Sarà lui a prendere il posto di Hateboer. Una cifra che verrebbe poi reinvestita per portare a Bergamo l’argentino Nico Gonzalez dalla Fiorentina e un altro attaccante. (Sport.quotidiano.net)

Lecce - Damiani blinda Krstovic : «Sogno QUESTA COSA per il suo futuro» - poi l’ANNUNCIO su Gonzalez - Di seguito le sue dichiarazioni. Lecce, Damiani blinda Krstovic: «Sogno QUESTA COSA per il suo futuro», poi l’ANNUNCIO sullo stato di salute Gonzalez Damiani ha rilasciato un’intervista al Corriere di Mezzogiorno. KRSTOVIC – «Mi piacerebbe vedere Krstovic esplodere […]. Tra i tanti spunti il presidente del Lecce ha parlato delle situazioni legate a Krstovic e Gonzalez. (Calcionews24.com)