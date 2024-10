Calciomercato.it - Spettro esonero, Cannavaro pronto a tornare

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Fabiopotrebbe prestoin panchina dopo l’esperienza all’Udinese: la panchina è traballante L’non è ancora un’ipotesi vicina, ma certo i risultati non lasciano presagire nulla di buono. C’è aria di crisi, nonostante le dichiarazioni siano improntate alla tranquillità.(LaPresse) -Calciomercato.itLa Juventus Next Gen ha subito un’altra sconfitta ieri sera sul campo del Giugliano: la formazione campana si è imposta 1-0 con la rete di Baldé, sfruttando al meglio oltre ottanta minuti di superiorità numerica per l’espulsione di Puczka. Una gara nella quale la formazione di Paolo Montero ha badato soprattutto a difendere, costretta dall’inferiorità numerica a non poter fare altro. Con il ko di ieri, salgono a tre le sconfitte consecutive della squadra bianconera, cinque totali nelle prime nove giornate di campionato.