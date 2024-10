Sono 67 i feriti dal drone nel nord di Israele: l'attentato rivendicato da Hezbollah (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono 67 le persone rimaste ferite dall’esplosione di un drone lanciato dal Libano da Hezbollah che ha colpito un edificio nell’area di Binyamina, nel nord di Israele, nel distretto di Haifa. Lo ha detto il ceo del servizio ambulanze Eli Bin. Quattro dei feriti Sono in condizioni critiche. Hezbollah ha rivendicato il lancio di un drone questa sera su una base israeliana a sud di Haifa, precisando Feedpress.me - Sono 67 i feriti dal drone nel nord di Israele: l'attentato rivendicato da Hezbollah Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024)67 le persone rimaste ferite dall’esplosione di unlanciato dal Libano dache ha colpito un edificio nell’area di Binyamina, neldi, nel distretto di Haifa. Lo ha detto il ceo del servizio ambulanze Eli Bin. Quattro deiin condizioni critiche.hail lancio di unquesta sera su una base israeliana a sud di Haifa, precisando

