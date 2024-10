Sogno Il Sasso Marconi non vuole fermarsi (Di domenica 13 ottobre 2024) BOLOGNA Impegno almeno sulla carta proibitivo oggi, alle 15, per il Corticella. Il team di Michele Nesi, alla ricerca della salvezza, farà infatti visita alla capolista del campionato Tau Altopascio. In maniera abbastanza sorprendente, la formazione toscana ha sin qui raccolto solamente vittorie e, grazie ai 15 punti messi a referto, le lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici sono già cinque. Si sapeva che il team di Altopascio potesse essere una squadra da parte alta della classifica, ma davvero nessuno avrebbe potuto pronosticare uno strappo iniziale del genere considerando anche la presenza nel girone di corazzate del calibro di Ravenna, Pistoiese e Piacenza. Solo il tempo dirà se si tratti di fuga vera o di semplice casualità, resta il fatto che al Corticella servirà una prestazione praticamente perfetta per far ritorno a casa con un risultato positivo. Sport.quotidiano.net - Sogno Il Sasso Marconi non vuole fermarsi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) BOLOGNA Impegno almeno sulla carta proibitivo oggi, alle 15, per il Corticella. Il team di Michele Nesi, alla ricerca della salvezza, farà infatti visita alla capolista del campionato Tau Altopascio. In maniera abbastanza sorprendente, la formazione toscana ha sin qui raccolto solamente vittorie e, grazie ai 15 punti messi a referto, le lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici sono già cinque. Si sapeva che il team di Altopascio potesse essere una squadra da parte alta della classifica, ma davvero nessuno avrebbe potuto pronosticare uno strappo iniziale del genere considerando anche la presenza nel girone di corazzate del calibro di Ravenna, Pistoiese e Piacenza. Solo il tempo dirà se si tratti di fuga vera o di semplice casualità, resta il fatto che al Corticella servirà una prestazione praticamente perfetta per far ritorno a casa con un risultato positivo.

Che Sasso Jassey e Deme Serigne da sogno - A disp. Per l’arbitro è rigore che Geroni si fa respingere dalla traversa. Il Sasso Marconi espugna il Benelli, conquista il secondo successo di fila, si conferma la sorpresa di questo inizio e apre lo stato di crisi del Ravenna (3 ko in 5 partite). Sull’1-1 comincia un’altra partita. All. I marconiani, reduci dall’incredibile successo sul Prato, con 2 reti segnate in inferiorità numerica, ... (Sport.quotidiano.net)

