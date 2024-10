Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero". Jannik Sinner si L'articolo Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sinner, il trionfo a Shanghai e il caso doping: “Provo a non pensarci” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero". Janniksi L'articolo, ile il: “a non” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

