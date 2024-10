Shanghai, un immenso Sinner trionfa su Djokovic in finale: “E’ stata dura, non ha debolezze” (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai, 13 ottobre 2024 – Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37? conquistando il settimo titolo dell’anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne altoatesino, al primo successo a Shanghai, si aggiudica la quarta sfida in 8 confronti diretti con il 37enne serbo, che deve ancora vincere un torneo nel 2024 e manca l’appuntamento con il 100esimo titolo della sua straordinaria carriera. Sinner continua ad aggiornare il suo curriculum da record: terzo titolo Masters 1000 dell’anno, secondo consecutivo dopo quello vinto a Cincinnati ad agosto: impresa mai riuscita a un giocatore così giovane. Il match Il primo set scivola via all’insegna del dominio del servizio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Jannikbatte Novakine vince l’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37? conquistando il settimo titolo dell’anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne altoatesino, al primo successo a, si aggiudica la quarta sfida in 8 confronti diretti con il 37enne serbo, che deve ancora vincere un torneo nel 2024 e manca l’appuntamento con il 100esimo titolo della sua straordinaria carriera.continua ad aggiornare il suo curriculum da record: terzo titolo Masters 1000 dell’anno, secondo consecutivo dopo quello vinto a Cincinnati ad agosto: impresa mai riuscita a un giocatore così giovane. Il match Il primo set scivola via all’insegna del dominio del servizio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner - dopo il trionfo sale così sul palco di Shanghai : il dettaglio che non è sfuggito | Foto - Il campione, salendo sul palco per la premiazione, ha sfoggiato una t-shirt tutt'altro che nuova. Non è la prima volta che Jannik la indossa. Fin dai tempi della scuola, Sinner è conosciuto come "Fox" ("Volpe"). Un risultato che porta il tennista italiano a diventare il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. (Liberoquotidiano.it)

Tennis : Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters - Nella finale del doppio maschile, Nikola Mektic della Croazia e Wesley Koolhof dei Paesi Bassi hanno sconfitto gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni per 6-4, 6-4, conquistando il titolo. “Perche’ non ha alcun punto debole. “Ci sono tipi di partite e sfide in cui cerco ancora di essere in una posizione per giocare contro i migliori giocatori del mondo sui principali palchi delle ... (Romadailynews.it)

Jannik Sinner Vince il Masters 1000 di Shanghai ma Resta il Caso Doping - Nonostante un tribunale indipendente lo avesse assolto, la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) ha presentato ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport). Potrei vincere un altro torneo o uscire al primo turno, ma questo non mi cambierà. Resta da vedere come si evolverà il ricorso della WADA e quale sarà il futuro di Jannik Sinner, ma il giovane tennista dimostra una forte determinazione e ... (Sport.periodicodaily.com)