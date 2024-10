Sciopero dei treni: cancellate diverse Frecce, regionali quasi azzerati. Caos a Termini (Di domenica 13 ottobre 2024) L'odierno Sciopero dei treni ha avuto un impatto sul traffico con ritardi e cancellazioni sin da questa mattina: qual è la situazione a Termini e Milano Centrale e la nota dei sindacati Ilgiornale.it - Sciopero dei treni: cancellate diverse Frecce, regionali quasi azzerati. Caos a Termini Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'odiernodeiha avuto un impatto sul traffico con ritardi e cancellazioni sin da questa mattina: qual è la situazione ae Milano Centrale e la nota dei sindacati

