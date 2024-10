Salvini gela Stellantis:: "Nessun incentivo,. Tavares e l’azienda chiedano scusa" (Di domenica 13 ottobre 2024) Tavares "non è più in condizioni di chieder niente per come hanno mal gestito e male amministrato un’azienda storica italiana. L’ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana". Matteo Salvini (nella foto) non ricorre a giri di parole e dall’inaugurazione della M4 a Milano attacca la casa automobilistica e il suo Ceo che venerdì in audizione al Parlamento ha, fra l’altro, chiesto incentivi per stimolare la domanda di auto elettriche. "Non chiediamo soldi per noi, ma – aveva detto Tavares – chiediamo a voi di darci aiuto per i vostri cittadini, che in questa maniera possono acquistare veicoli che altrimenti non si possono permettere". Quotidiano.net - Salvini gela Stellantis:: "Nessun incentivo,. Tavares e l’azienda chiedano scusa" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024)"non è più in condizioni di chieder niente per come hanno mal gestito e male amministrato un’azienda storica italiana. L’ad e la dirigenza didovrebbero chiedereagli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana". Matteo(nella foto) non ricorre a giri di parole e dall’inaugurazione della M4 a Milano attacca la casa automobilistica e il suo Ceo che venerdì in audizione al Parlamento ha, fra l’altro, chiesto incentivi per stimolare la domanda di auto elettriche. "Non chiediamo soldi per noi, ma – aveva detto– chiediamo a voi di darci aiuto per i vostri cittadini, che in questa maniera possono acquistare veicoli che altrimenti non si possono permettere".

