Roma, manifestazione pro Palestina: centinaia di persone in marcia

centinaia di manifestanti, sabato 12 ottobre, sono scesi in piazza a Roma per chiedere il cessate il fuoco in Medioriente. L'evento, intitolato 'Stop al genocidio e al massacro in Libano', è partito dallo stesso posto dove il 7 ottobre scorso una protesta non autorizzata a favore del popolo di Gaza aveva portato alcuni partecipanti a scontrarsi violentemente con la polizia. Tenendo in mano una bandiera palestinese gigante, le persone presenti hanno marciato nel centro della Capitale gridando "Palestina libera".

