Ristorante Belvedere dal 1933 – Frascati

(Di domenica 13 ottobre 2024)dalVia Regina Margherita, 29 – 00044Telefono: 06/9419004 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 9/14€, primi 11/15€, secondi 16/24€, dolci 7/9€ Chiusura: Mercoledì da Ottobre a Maggio OFFERTA Questodisi conferma come un affidabile indirizzo di cucina tradizionale non immune anche da qualche spunto creativo. La proposta è basata su buone materie prime, prevalentemente di terra, utilizzate per preparazioni semplici che, tuttavia, beneficerebbero forse di un alleggerimento che le renderebbe più dinamiche ed equilibrate. Abbiamo iniziato con una golosa bruschetta con coratella e carciofi, dal gusto deciso, e con una leggera polpetta di baccalà e patate, salsa agrodolce di peperone e hummus di ceci.