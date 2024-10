PWR: Info & Match annunciati per i Taping di Action (Di domenica 13 ottobre 2024) Ecco i Match annunciati per i Tapings di PWR Action, in programma questa Domenica alle 17 al CrossRoad Live Club (Via Braccianese 771 . Inizio Ore 17.00, Biglietti ancora disponibili all’ingresso del locale): Karim Brigante difende il Titolo Assoluto PWR contro Ivan Sanzio; Luke Astaroth difende l’EPW Silver Title in una Open Challenge; Joe Ocasio dfenderà l’IWA International Heavyweight Title contro Cheeseburger e due atleti non ancora annunciati; Max Peach e Flowey Queen si affronteranno in un Qualifyng Match per l’IWA International HW Title; Sì terranno i primi due Match del Torneo che assegnerà per la prima volta i Titoli di Coppia PWR:D.O.G.M.A (Axel Fury & Luke Astaroth) Vs Two Bastalanders (Zero The Fool & Tao Man)Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) Vs Mr. Zonawrestling.net - PWR: Info & Match annunciati per i Taping di Action Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Ecco iper is di PWR, in programma questa Domenica alle 17 al CrossRoad Live Club (Via Braccianese 771 . Inizio Ore 17.00, Biglietti ancora disponibili all’ingresso del locale): Karim Brigante difende il Titolo Assoluto PWR contro Ivan Sanzio; Luke Astaroth difende l’EPW Silver Title in una Open Challenge; Joe Ocasio dfenderà l’IWA International Heavyweight Title contro Cheeseburger e due atleti non ancora; Max Peach e Flowey Queen si affronteranno in un Qualifyngper l’IWA International HW Title; Sì terranno i primi duedel Torneo che assegnerà per la prima volta i Titoli di Coppia PWR:D.O.G.M.A (Axel Fury; Luke Astaroth) Vs Two Bastalanders (Zero The Fool; Tao Man)Roman Dinasty (Dave Blasco; Flavio Augusto) Vs Mr.

AEW : Quattro match annunciati per Collision - FTR protagonisti della serata - FTR Lee Moriarty, Johnny TV, and The Beast Mortos vs. Kyle Fletcher The Undisputed Kingdom (Mike Bennett & Matt Taven) vs. Ecco qui di seguito i match confermati per lo show: Tomohiro Ishii vs. Serena Deeb vs. Hologram, Kyle O’Reilly, and Orange Cassidy Hikaru Shida vs. Queen Aminata . (Zonawrestling.net)

WWE : Ulteriori match titolati annunciati per NXT No Mercy - . Come vi abbiamo riportato Ethan Page e Roxanne Perez difenderanno i loro NXT Title e NXT Women’s Title rispettivamente contro Joe Hendry e Jaida Parker. Oltre a questi avremo ulteriori match titolati. In particolare Oba Femi difenderà il suo NA Title contro Tony D’Angelo, Kelani Jordan difenderà il suo Women’s NA Title contro Wendy Choo e infine la Chase U (Andre Chase & Ridge Holland) ... (Zonawrestling.net)

NWE : Nemeth Vs El Patron il Main Event - altri Match annunciati - . Sono stati annunciati i primi Match per “American Wrestling”, lo Show che vede ritornare in azione in italia la storica sigla NWE (le news precedenti le trovate QUI) Nemeth Vs El Patron il Main Event Main Event della serata sarà lo scontro fra Nic Nemeth, attuale Campione di AAA e TNA, contro Alberto El Patron, una faida che i due hanno dai tempi della WWE (vi rimando sulla loro ... (Zonawrestling.net)