Noinotizie.it - Putignano, telefonata truffa: 63enne effettua bonifico istantaneo da 47500 euro, conto svuotato Denuncia ai carabinieri

(Di domenica 13 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella mattina dello scorso venerdì 11 ottobre, una donna di, 63 enne, ha ricevuto unasulla propria utenza mobile da parte di un anonimo interlocutore che, dopo essersi qualificato come “Maresciallo deiDi Bari”, con artifizi e raggiri, tra cui l’invio di una fotografia di una lettera artefatta riportante l’intestazione del Comando Generale dell’Arma, l’aveva indotta a movimentare conl’intero importo del propriocorrente, 47.500, in favore di un iban di Poste Italiane appositamente indicato. Dopo aver eseguito l’operazione presso un istituto bancario di, la malcapitata, rendendosidi essere rimasta vittima di una, tornava in filiale cercando di bloccare l’operazione senza successo.