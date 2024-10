Piccolo stop per la linea blu (M4) di Milano per un problema di software. Stazioni già riaperte (Di domenica 13 ottobre 2024) Piccolo inconveniente tecnico – risolto nel giro di 35 minuti – per la linea blu (M4) della metropolitana di Milano, che ieri ha aggiunto 13 Stazioni completando il percorso sulla tratta Linate aeroporto-San Cristoforo. Ma la metropolitana da dovuto “chiudere” innescando i commenti sull’account Twitter dell’Atm, l’azienda dei trasporti milanesi. “Il software Hitachi ha avuto un problema, che ora è stato risolto” ha risposto il social media manager che poi mezz’ora fa ha potuto postare la buona notizia: “Tutte le Stazioni stanno riaprendo e i treni tornano a viaggiare su tutta la linea”. La metro M4 ha 40 treni bidirezionali e driverless, composti da quattro casse intercomunicanti. In piena attività dovrebbe traportare 86 milioni di passeggeri all’anno. Ilfattoquotidiano.it - Piccolo stop per la linea blu (M4) di Milano per un problema di software. Stazioni già riaperte Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024)inconveniente tecnico – risolto nel giro di 35 minuti – per lablu (M4) della metropolitana di, che ieri ha aggiunto 13completando il percorso sulla tratta Linate aeroporto-San Cristoforo. Ma la metropolitana da dovuto “chiudere” innescando i commenti sull’account Twitter dell’Atm, l’azienda dei trasporti milanesi. “IlHitachi ha avuto un, che ora è stato risolto” ha risposto il social media manager che poi mezz’ora fa ha potuto postare la buona notizia: “Tutte lestanno riaprendo e i treni tornano a viaggiare su tutta la”. La metro M4 ha 40 treni bidirezionali e driverless, composti da quattro casse intercomunicanti. In piena attività dovrebbe traportare 86 milioni di passeggeri all’anno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano - AGI - Da oggi la M4 attraversa tutta la città, unendo in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest di Milano, come San Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l'aeroporto di Linate, passando per il centro città. E 10. La nuova 'blu', come la M5, è una metropolitana completamente driverless: dalla control room del quartier generale di Atm, integrata alle altre linee ... (Agi.it)

Milano apre M4 - nuova linea metro di 15 km collega asse Est-Ovest - È un'opera epocale" e di "grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottolinea il sindaco, Giuseppe Sala inaugurandola. Almeno sulle infrastrutture la politica non dovrebbe dividersi. "E' una bellissima giornata che unisce la buona politica. Dopo la tratta da Linate a San Babila che ha aperto nel luglio 2023, entrano dunque in funzione le altre 13 stazioni. (Tg24.sky.it)

Come funziona la linea blu della metro M4 di Milano - Sono stati proprio i viaggiatori a decretare il successo della nuova metropolitana: da novembre 2022 a oggi sono 14,6 milioni i passeggeri che hanno viaggiato sulla linea M4. Tale accelerazione dello sviluppo della rete, rende quella di Milano la prima metropolitana d'Europa per tasso di crescita negli ultimi due decenni con valori da due a tre volte la media europea. (Agi.it)