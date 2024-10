Nuovo autovelox sulla Bussentina: limite di 70 km/h tra Sanza e Buonabitacolo (Di domenica 13 ottobre 2024) A breve, sarà attivato un Nuovo autovelox sulla Bussentina, tra Sanza a Buonabitacolo. L’impianto fisso, che verrà posizionato al km30, dalla prossima settimana funzionerà in entrambe le direzioni, per monitorare il rispetto del limite di velocità di 70 km/h. L'iniziativa è stata voluta dal Salernotoday.it - Nuovo autovelox sulla Bussentina: limite di 70 km/h tra Sanza e Buonabitacolo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A breve, sarà attivato un, tra. L’impianto fisso, che verrà posizionato al km30, dalla prossima settimana funzionerà in entrambe le direzioni, per monitorare il rispetto deldi velocità di 70 km/h. L'iniziativa è stata voluta dal

