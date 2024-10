Nuova settimana dal tempo stabile sul Barese: sole e caldo in aumento, anticiclone africano protagonista (Di domenica 13 ottobre 2024) sole e caldo in aumento. Prosegue l'ottobrata sulla Puglia e sul Barese, con la Nuova settimana che sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e temperature sopra la media del periodo. "L'anticiclone africano - spiega Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com - è in fase di rimonta sul Baritoday.it - Nuova settimana dal tempo stabile sul Barese: sole e caldo in aumento, anticiclone africano protagonista Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)in. Prosegue l'ottobrata sulla Puglia e sul, con lache sarà ancora caratterizzata dae temperature sopra la media del periodo. "L'- spiega Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com - è in fase di rimonta sul

Nuova perturbazione in arrivo : un'altra settimana di pioggia - L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo. Coinvolto. . com Edoardo Ferrara che spiega - “una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì. (Pordenonetoday.it)

Nuova perturbazione in settimana. Da giovedì calo delle temperature nell'Aretino - "Dopo un avvio di settimana stabile e perlopiù soleggiato - spiega il meteorologo Francesco Costa di 3BMeteo.com - è attesa maggiore variabilità fra martedì e mercoledì sulla regione Toscana, complice l’ingresso di correnti umide occidentali foriere di un diffuso incremento della copertura... (Arezzonotizie.it)

Nuova ondata di maltempo in arrivo : pioggia - temporali e nubifragi in settimana - I modelli meteorologici confermano l'arrivo di una nuova fase di maltempo sull'Italia a inizio ottobre, con condizioni atmosferiche particolarmente instabili. La causa è una vasta depressione che si sta approfondendo sull'Europa centrale, alimentata da un vortice ciclonico visibile dalle immagini satellitari, attualmente situato a ovest delle Isole Britanniche. (Abruzzo24ore.tv)