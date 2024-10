Metropolitanmagazine.it - Nicholas Cage è davvero il nipote di Francis Ford Coppola: “È il migliore di tutti”

(Di domenica 13 ottobre 2024) In un post sul suo profilo instagram, cheaggiorna con costanza, il regista ha pubblicato un post in cui loda la performance del “nel nuovo film di Kristoffer Borgli Dream Scenario. Questa la caption del post: “MioNicolas tira sempre fuori dal cilindro una performance meravigliosa, anche da piccolo sapeva imitare un computer. Il suo lavoro in “Pig” di Michael Sarnoski e la sua più recente performance in “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli vanno oltre le lodi di un vecchio zio.” Per chi non lo sapesse,di. Difatti l’attore è figlio di August, docente di letteratura comparata e fratello del regista de “Il Padrino”.