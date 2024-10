Ilfoglio.it - Netanyahu chiede a Meloni il ritiro di Unifil

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La pressione delle Forze armate israeliane per far ritirare la missione delle Nazioni Unitedal sud del Libano continua ad aumentare, sia diplomaticamente sia sul campo. In una telefonata fra il primo ministro israeliano e la presidente del Consiglio italiana, Benjaminha chiesto esplicitamente a Giorgiaildei caschi blu del Libano. La pressione israeliana è un problema politico e diplomatico soprattutto per l’Italia, fra i principali contributori di, dopo che giovedì scorso il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato esplicitamente di “crimini di guerra” riferendosi ai primi spari avvenuti il 10 ottobre scorso contro la missione Onu da parte dei soldati israeliani.