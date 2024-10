Medio Oriente, Papa “Cessate il fuoco immediato, rispettare forze Onu” (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con preoccupazione quanto sta avvenendo in Medio Oriente e chiedo ancora una volta un immediato Cessate il fuoco su tutti i fronti. Si percorrano le vie della diplomazia e del dialogo per ottenere la pace”. Così Papa Francesco nel corso all’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte, Palestina, Israele e Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite. Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi, che auspico siano subito rilasciati e spero che questa grande e inutile sofferenza generata dall’odio e dalla vendetta finisca presto”, ha aggiunto. “La guerra è un’illusione, è una sconfitta. Non porterà mai la pace, non porterà mai la sicurezza. E’ una sconfitta per tutti, soprattutto per chi si crede invincibile. Unlimitednews.it - Medio Oriente, Papa “Cessate il fuoco immediato, rispettare forze Onu” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a seguire con preoccupazione quanto sta avvenendo ine chiedo ancora una volta unilsu tutti i fronti. Si percorrano le vie della diplomazia e del dialogo per ottenere la pace”. CosìFrancesco nel corso all’Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla presente. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte, Palestina, Israele e Libano, dove chiedo che siano rispettate ledi pace delle Nazioni Unite. Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi, che auspico siano subito rilasciati e spero che questa grande e inutile sofferenza generata dall’odio e dalla vendetta finisca presto”, ha aggiunto. “La guerra è un’illusione, è una sconfitta. Non porterà mai la pace, non porterà mai la sicurezza. E’ una sconfitta per tutti, soprattutto per chi si crede invincibile.

