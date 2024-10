Masters 1000 Shanghai, trionfo di Sinner contro Djokovic: per l’azzurro è il titolo numero 7 del 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner batte nettamente Nole Djokovic e si aggiudica la finale del Masters 1000 di Shangai: per il campionissimo italiano è il diciassettesimo titolo in carriera e il trofeo numero sette in questo 2024 d’oro. Già conquistando la finale, il 23enne azzurro aveva ottenuto la certezza di restare numero 1 al mondo almeno fino alla fine di quest’anno. E oggi ha festeggiato nel migliore dei modi con una prova sontuosa. Il match si è concluso con un secco 2-0 in favore di Sinner (7-6 nel primo set, e 6-3 nel secondo). Quello andato in scena oggi è stato l’ottavo incontro tra Sinner e Djokovic, che ora – nel confronto personale – vantano quattro successi a testa. Il tennista 37enne serbo, dal canto suo, fallisce l’assalto al suo centesimo titolo in carriera. Tpi.it - Masters 1000 Shanghai, trionfo di Sinner contro Djokovic: per l’azzurro è il titolo numero 7 del 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikbatte nettamente Nolee si aggiudica la finale deldi Shangai: per il campionissimo italiano è il diciassettesimoin carriera e il trofeosette in questod’oro. Già conquistando la finale, il 23enne azzurro aveva ottenuto la certezza di restare1 al mondo almeno fino alla fine di quest’anno. E oggi ha festeggiato nel migliore dei modi con una prova sontuosa. Il match si è concluso con un secco 2-0 in favore di(7-6 nel primo set, e 6-3 nel secondo). Quello andato in scena oggi è stato l’ottavo intra, che ora – nel confronto personale – vantano quattro successi a testa. Il tennista 37enne serbo, dal canto suo, fallisce l’assalto al suo centesimoin carriera.

