Ilgiorno.it - Margherita Porro, chi è la timoniera bresciana di Luna Rossa vincitrice della America’s Cup

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tre romane e unanell’equipaggio femminile diche ha vinto l’Cup nelle acque di Barcellona. C’è dunque un po’ di Lombardia nel trionfo velistico azzurro nella prima edizione femminileprestigiosa competizione che ha visto l’imbarcazione italiana sponsorizzata da Prada e Pirelli sconfiggere le britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway. L'AC40 monotipo del teamvedeva al timone Giulia Conti e la 25enne, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei. Chi èNata a Brescia l’11 maggio del 1999, residente a Chiari, l’atleta delle Fiamme Gialle laureata in Scienze Motorie inizia ad andare in barca a vela sul Lago d’Iseo all’età di 5 anni. Da giovanissima conquista il titolo mondiale nelle Classi O’pen Bic, Rs Tera e Rs Feva.