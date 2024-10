Maltempo, Villa Baciocchi. Stanziati 100mila euro per riparare le ferite (Di domenica 13 ottobre 2024) CAPANNOLI Oltre 100 mila euro per riparare i danni al tetto di Villa Baciocchi a Capannoli causati dal Maltempo del 2 novembre dello scorso anno. È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune la determina che affida i lavori alla copertura dell’immobile. Quasi un anno fa, quando la Valdera, come gran parte della Toscana, è finita sott’acqua il tetto di Villa Baciocchi ha subito danneggiamenti al manto di copertura e alla sottostante guaina impermeabilizzante provocando infiltrazioni. Una situazione che ha portato alla necessità di valutare e stimare i danni e denunciare l’evento alla compagnia assicuratrice. Infine, dopo il via libera da parte dell’assicurazione, l’incarico per procedere con i lavori. Lanazione.it - Maltempo, Villa Baciocchi. Stanziati 100mila euro per riparare le ferite Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CAPANNOLI Oltre 100 milaperi danni al tetto dia Capannoli causati daldel 2 novembre dello scorso anno. È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune la determina che affida i lavori alla copertura dell’immobile. Quasi un anno fa, quando la Valdera, come gran parte della Toscana, è finita sott’acqua il tetto diha subito danneggiamenti al manto di copertura e alla sottostante guaina impermeabilizzante provocando infiltrazioni. Una situazione che ha portato alla necessità di valutare e stimare i danni e denunciare l’evento alla compagnia assicuratrice. Infine, dopo il via libera da parte dell’assicurazione, l’incarico per procedere con i lavori.

